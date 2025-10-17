Ottaviani super al Mugello È lui il campione d’Italia
Luca Ottaviani con l’ Mv Agusta del team Extreme Racing è campione italiano. Dopo tre stagioni con un solo obiettivo in testa, nel quarto anno, il motociclista pesarese riporta il titolo tricolore in Mv e si laurea campione d’Italia Civ 2025 della classe Supersport 600 ng per la prima volta in carriera al Mugello. È stata comunque una lunga stagione e le convincenti prove della prima parte di campionato sono servite a limitare i danni nelle situazioni più problematiche arrivate in estate. Già, perché se all’inizio si pensava non avesse molta concorrenza, nella seconda parte dell’anno sono aumentate le possibilità di successo per gli avversari, che non hanno perso tempo ad interrompere il ciclo vincente di quattro manche consecutive (due round pieni). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Nicola OTTAVIANI, Deputato Lega > SABATO 27 SETTEMBRE ore 09:30 a "Super Partes" (Canale 5) Streaming: https://mediaset.it/canale5/ - X Vai su X
Ottaviani Bergamo updated their cover photo. - facebook.com Vai su Facebook
SBK, CIV: Il Mugello incorona Luca Ottaviani Campione Supersport 600 NG - SBK: Doppio successo di Rato nell’ultimo Round della stagione, che consegna al pilota di Urbino il suo primo titolo tricolore in sella alla MV Agusta del team Extreme Racing Service, con 5 punti di va ... Segnala gpone.com
Dunlop CIV 2025, Mugello: Luca Ottaviani è il nuovo Campione della Supersport 600, Stirpe Campione in Production Bike! Le gare della domenica [RISULTATI] - Ecco i risultati di SBK, Production Bike, Supersport 600 NG, Premoto3, Moto3 e Sport Bike ... Si legge su moto.it
Ottaviani, podio in rimonta. Chiude terzo al Mugello - Si è concluso con un meritato podio in Gara 2 per Luca Ottaviani, quello che sembrava iniziato come un rocambolesco weekend al Mugello. Come scrive ilrestodelcarlino.it