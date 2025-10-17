Ottaviani super al Mugello È lui il campione d’Italia

Luca Ottaviani con l’ Mv Agusta del team Extreme Racing è campione italiano. Dopo tre stagioni con un solo obiettivo in testa, nel quarto anno, il motociclista pesarese riporta il titolo tricolore in Mv e si laurea campione d’Italia Civ 2025 della classe Supersport 600 ng per la prima volta in carriera al Mugello. È stata comunque una lunga stagione e le convincenti prove della prima parte di campionato sono servite a limitare i danni nelle situazioni più problematiche arrivate in estate. Già, perché se all’inizio si pensava non avesse molta concorrenza, nella seconda parte dell’anno sono aumentate le possibilità di successo per gli avversari, che non hanno perso tempo ad interrompere il ciclo vincente di quattro manche consecutive (due round pieni). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

