Ostia scoperta base dello spaccio | in manette un 22enne
Ostia, 17 ottobre 2025 – I carabinieri della Stazione di Ostia, nell’ambito di predisposti servizi sul territorio e finalizzati al contrasto del traffico di droga, hanno arrestato un 22enne di Roma, gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, nella serata di ieri, i Carabinieri hanno effettuato un controllo in un appartamento in via Antonio Forni, ritenuto essere un punto di smercio al dettaglio di sostanze stupefacenti. All’interno i militari hanno trovato il 22enne in possesso di 27 dosi di cocaina e 730 euro in contanti, oltre a materiale da confezionamento e pesatura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
