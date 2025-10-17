Ostia muore il 19enne accoltellato | fermato un sospetto per l’omicidio

Lite per droga, colpi alla gamba che recidono l’arteria femorale È deceduto giovedì sera, poco prima delle 21, Simone Schiavello, ragazzo di 19 anni ferito gravemente alcune ore prima durante una lite in strada nel quartiere Ostia Nuova. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, le sue condizioni erano parse fin da subito disperate. L’aggressione è avvenuta mercoledì 15 ottobre, in via Antonio Forni nei pressi dell’incrocio con via Umberto Cagni, una zona noto alle forze dell’ordine per attività legate allo spaccio. Durante un diverbio che sarebbe scoppiato per motivi legati alla droga, qualcuno ha estratto un coltello e colpito il giovane alla gamba destra, infliggendo un fendente che ha reciso l’arteria femorale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

