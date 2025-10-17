Ostia morto il 19enne accoltellato dopo una lite

Ostia, 17 ottobre 2025 – Non ce l’ha fatta il 19enne accoltellato ieri ad Ostia, al culmine di una lite tra più persone. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime: il primo trasferimento è stato all’ospedale Grassi dove i medici hanno cercato di rianimare il ragazzo. Alla luce di un quadro clinico drammatico il paziente è stato immediatamente trasferito al San Camillo. Ostia, 19enne accoltellato dopo una lite: è grave Il 19enne è stato trasportato in codice rosso e ricoverato in terapia intensiva. Durante la notte è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza nel tentativo di frenare l’emorragia causata dalla profonda coltellata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

