Fermato il presunto killer di Simone Schiavello, il ragazzo di 19 anni morto in ospedale il 16 ottobre dopo essere stato accoltellato la notte prima a Ostia Nuova, ( Roma ). L’aggressione era avvenuta in via Forni, e secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio è scoppiato per questioni legate al mondo della droga. Dopo essere stato ferito, il giovane era stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia, e poi al San Camillo dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Da fonti sanitarie si apprende che le condizioni del 19enne erano apparse da subito gravissime: la lama gli aveva reciso l’arteria femorale e i medici avevano tentato di salvargli la gamba e la vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ostia, fermato un uomo per l'omicidio di Simone Schiavello