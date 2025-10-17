Ostia fermato un uomo per l’omicidio di Simone Schiavello
Fermato il presunto killer di Simone Schiavello, il ragazzo di 19 anni morto in ospedale il 16 ottobre dopo essere stato accoltellato la notte prima a Ostia Nuova, ( Roma ). L’aggressione era avvenuta in via Forni, e secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio è scoppiato per questioni legate al mondo della droga. Dopo essere stato ferito, il giovane era stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia, e poi al San Camillo dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Da fonti sanitarie si apprende che le condizioni del 19enne erano apparse da subito gravissime: la lama gli aveva reciso l’arteria femorale e i medici avevano tentato di salvargli la gamba e la vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
