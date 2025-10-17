Osteoporosi visite gratuite e colloqui
Lunedì prossimo è la giornata mondiale dedicata all’osteoporosi. Per l’occasione, l’Ast di Macerata ha organizzato un open day che prevede visite e approfondimenti mirati. Nell’ambito del Piano regionale della prevenzione, Silvia Battistoni, dirigente medico dell’Unità di Ginecologia e Ostetricia a Civitanova, coordina il programma Libero 13 "Ppdta Osteoporosi" che ha sviluppato un percorso per rispondere ai bisogni di prevenzione, diagnosi e trattamento. "Grazie al lavoro di sinergia, collaborazione e professionalità di tutti i colleghi – sottolinea Battistoni – siamo riusciti ad organizzare una giornata multidisciplinare e ricca di iniziative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
