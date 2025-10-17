Osimo tragedia sulla strada | muore a 14 anni Tommaso Bruciaferri mentre va a scuola

L’incidente in via D’Ancona: la dinamica. È successo tutto alle 7.40 del mattino di venerdì 17 ottobre 2025, lungo via D’Ancona, la strada che collega Ancona a Osimo. Tommaso Bruciaferri, 14 anni appena compiuti, stava andando a scuola in sella al suo scooter. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Osimo, il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo in una curva a destra in salita, finendo nella corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva un furgone Fiat Doblò. L’impatto è stato violentissimo: il giovane è caduto sull’asfalto privo di sensi. I soccorsi e la corsa contro il tempo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

