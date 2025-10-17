Osimo tragedia sulla strada | muore a 14 anni Tommaso Bruciaferri mentre va a scuola
L’incidente in via D’Ancona: la dinamica. È successo tutto alle 7.40 del mattino di venerdì 17 ottobre 2025, lungo via D’Ancona, la strada che collega Ancona a Osimo. Tommaso Bruciaferri, 14 anni appena compiuti, stava andando a scuola in sella al suo scooter. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Osimo, il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo in una curva a destra in salita, finendo nella corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva un furgone Fiat Doblò. L’impatto è stato violentissimo: il giovane è caduto sull’asfalto privo di sensi. I soccorsi e la corsa contro il tempo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Approfondisci con queste news
OSIMO - La tragedia nella serata in via Cialdini. Sul posto anche le ambulanze e i carabinieri del Radiomobile - facebook.com Vai su Facebook
Schianto in scooter mentre va a scuola, 14enne muore in strada: tragedia ad Ancona - Il terribile incidente stradale nella mattina di venerdì lungo la Statale 361 a Osimo, in provincia di Ancona. Riporta fanpage.it
Scooter sotto furgone, morto 14enne coinvolto nell'incidente stradale a San Biagio di Osimo. Strada chiusa al traffico - Per cause in corso di accertamento è finito con ... Secondo msn.com
Cade dallo scooter e viene travolto da un furgone: 14enne muore mentre va a scuola - Il giovane ha perso il controllo del mezzo, finendo al centro della corsia opposta, dove stava arrivando un Doblò. Secondo today.it