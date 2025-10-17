Oroscopo Paolo Fox | previsioni weekend 18 e 19 ottobre 2025

Paolo Fox rivela l' oroscopo del fine settimana 18 e 19 ottobre 2025, concentrandosi su amore e lavoro. Sabato la Luna si trova in Vergine, mentre domenica l'astro argenteo slitta nel domicilio della Bilancia. Si prevedono 48 ore differenti, approfondiamo il discorso nelle seguenti previsioni astrologiche. Oroscopo Paolo Fox 18-19 ottobre 2025: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: in questo fine settimana dovrai accettare le critiche e i punti di vista degli altri. È necessario, anche se non ti piace. Lavoro: possibilità di stringere nuove collaborazioni, quando meno te lo aspetti. Ciò ti consentirà di allargare il tuo raggio d'azione lavorativo.

