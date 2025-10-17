Oroscopo Novembre | | Vergine
Life&People.it 23 agosto – 22 settembre La stagione d’Acqua leviga le forme e scioglie i contorni rigidi. Novembre porta una dolce confusione che, invece di disorientare, libera. Il bisogno di capire lascia spazio alla capacità di sentire, e l’ordine assume una nuova qualità: quella dell’armonia. Le relazioni si fanno più sfumate ma più vere, e la sensibilità diventa un linguaggio ra?nato. È un mese che addolcisce le difese e restituisce umanità ai dettagli. Ogni cosa trova il suo posto non per controllo, ma per ritmo naturale. La mente, così lucida, impara la poesia della flessibilità, e l’e?cienza si trasforma in eleganza emotiva. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
