Oroscopo Novembre | | Toro

Life&People.it 21 aprile – 20 maggio La Luna Piena nel segno illumina ciò che deve restare e ciò che va lasciato andare. Novembre è un mese di radicamento e di sincerità, in cui la stabilità non è immobilità ma presenza. Le emozioni si fanno più tangibili, il desiderio di sicurezza si intreccia al bisogno di autenticità. Le relazioni e i progetti vengono setacciati con la pazienza della terra che prepara un nuovo raccolto. L’energia invita a riscoprire la lentezza come valore e la cura come linguaggio dell’amore. È un periodo che restituisce grazia e misura, in cui la dolcezza diventa disciplina e la semplicità, eleganza. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

