Oroscopo Novembre | | Scorpione

Life&People.it 23 ottobre – 22 novembre È la stagione del segno, e con essa arriva il tempo della metamorfosi. Novembre rappresenta un ritorno a sé, alle radici dell’anima e alle verità non dette. Ciò che giaceva nascosto emerge con chiarezza, ma senza dramma: ogni rivelazione diventa liberazione. L’energia è potente ma silenziosa, intensa ma controllata. È un mese di rinascita profonda, in cui le vecchie forme si dissolvono e ne nascono di nuove, più autentiche. La forza si manifesta nella dolcezza e la vulnerabilità diventa magnetismo. Dopo l’abisso, la luce è più limpida: ciò che resta è essenza, e l’essenza non ha paura di brillare. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

