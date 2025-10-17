Oroscopo Novembre | Sagittario

Life&People.it 23 novembre – 21 dicembre Il mese inizia in tono contemplativo, ma la fiamma cresce lentamente fino a ritrovare slancio. Le prime settimane invitano a rivedere direzioni, scelte e motivazioni, mentre la fine del mese segna un nuovo inizio. Con l’ingresso del Sole nel segno, l’energia si espande, la visione si apre, la fiducia torna a farsi strada. È un momento di sintesi tra introspezione e azione, tra silenzio e parola. Ogni idea trova il suo respiro, ogni esperienza il suo insegnamento. Novembre diventa un ponte tra ciò che è stato compreso e ciò che deve essere intrapreso. L'articolo proviene da Life&People Magazine. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

