Oroscopo Novembre | Pesci

Life&People.it 2o febbraio – 20 marzo Il mese parla la lingua del segno, fatta di intuizioni e sogni che si concretizzano. La sensibilità, spesso dispersiva, si trasforma in visione lucida. Le ispirazioni diventano piani, le emozioni trovano contenimento. È un tempo di pace e creatività, di connessione tra cielo e terra. Le relazioni acquistano profondità, ma senza dramma: la tenerezza guida ogni gesto. È il mese della fiducia e dell’abbandono, dove il sentire diventa forza e la dolcezza una forma di saggezza. Tutto si muove con grazia, come una corrente che sa L'articolo proviene da Life&People Magazine. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

