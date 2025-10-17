Oroscopo Novembre | | Leone

Life&People.it 23 luglio – 22 agosto Il cielo invita a un ritorno all’essenziale. Dopo mesi di visibilità e movimento, novembre porta un bisogno di raccoglimento e autenticità. Le priorità cambiano: non contano più le luci della ribalta, ma la qualità delle relazioni, la verità dei gesti, la coerenza con sé stesse. È un tempo di introspezione creativa, in cui la forza del segno si esprime nella capacità ditrasformare la vulnerabilità in arte di vivere. A fine mese, con il passaggio del Sole in Sagittario, la luce torna ad espandersi: la visione si allarga, ma resta radicata nella consapevolezza. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

