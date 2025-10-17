Oroscopo Novembre | | Capricorno

Life&People.it 22 dicembre – 2o gennaio La dolcezza entra come un’onda inattesa e scioglie le corazze. L’acqua dei segni a?ni invita alla resa, non come sconfitta ma come accettazione del ritmo della vita. I rapporti diventano più morbidi, le priorità si ricalibrano, il lavoro interiore si intreccia con quello concreto. È un mese di consolidamento emotivo e di nuove responsabilità a?ettive. L’autocontrollo lascia spazio all’empatia, e la disciplina assume la forma della cura. Le fondamenta restano solide, ma il modo di abitarle cambia: meno rigore, più presenza, più verità. L'articolo proviene da Life&People Magazine. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

