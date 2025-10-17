Oroscopo del fine settimana | Leone ritrova chiarezza Bilancia innamorata Scorpione prende il comando Cancro? Chiarisci tutto
L'oroscopo del weekend di sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025. La Luna passa dal segno della Vergine a quello della Bilancia, dove si trovano Sole e Venere. Mercurio e. 🔗 Leggi su Leggo.it
Approfondisci con queste news
Oroscopo di Paolo Fox del fine settimana 11 e 12 ottobre: Pesci con la luna strana, Vergine scopre l'amore, Scorpione vola. Top e flop, la classifica - facebook.com Vai su Facebook
L'oroscopo del fine settimana 18-19 ottobre: tensioni che si accumulano per l'Ariete - Oroscopo e previsioni del fine settimana 18 e 19 ottobre con classifica: clima dolce per Bilancia, Acquario magnetico ... Riporta it.blastingnews.com
L'oroscopo del fine settimana 11-12 ottobre: Gemelli tristi, Leone penalizzato - L’Ariete potrà fare incontri positivi, il Cancro affronterà un momento difficile e i Pesci saranno particolarmente sensibili ... Scrive it.blastingnews.com
Oroscopo Leone di oggi 16 ottobre - Consulta l'oroscopo Leone a cura di Paolo Fox di oggi, 16 ottobre: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ... Come scrive corriere.it