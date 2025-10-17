L'oroscopo del weekend di sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025. La Luna passa dal segno della Vergine a quello della Bilancia, dove si trovano Sole e Venere. Mercurio e. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Oroscopo del fine settimana: Leone ritrova chiarezza, Bilancia innamorata, Scorpione prende il comando. Cancro? Chiarisci tutto