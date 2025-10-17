Oro Bianco di Bois 1920 analisi e recensione della fragranza
Oro Bianco – Lanciata nel 2019, è una delle referenze appartenenti alla “ Oro Collection ” del brand fiorentino BOIS 1920. BOIS 1920. “Bottega Italiana Spigo”, ecco per esteso il nome del marchio di profumi artigianali di Firenze che esprime la passione della famiglia Galardi per l’arte profumiera che si tramanda oramai da decenni. Bois 1920 esprime il concetto di creatività, progettazione e conoscenza forgiando fragranze uniche ed indimenticabili. Passione che anima e coinvolge ed arricchisce con accuratezza la linea, oggi di oltre 30 fragranze. La ricerca delle materie prime inoltre fonde tradizione e innovazione insieme, per un’armonia di composizioni olfattive uniche ed accattivanti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
