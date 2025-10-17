Oro altalena ancora record quasi 4.400 dollari poi crolla | -2,11%
Roma, 17 ott. (askanews) – Brusca inversione di rotta dei prezzi dell’oro, che dopo aver toccato un nuovo ennesimo record, sfiorando a 4.392 dollari l’oncia, puntano marcatamente al ribasso e in serata accusano un calo del 2,11% a 4.214 dollari l’oncia. Il presidente Usa Donald Trump ha apperentemente ridimensionato lo spettro dei nuovi dazi commerciali sulla Cina avvertendo che livelli elevati e pieni non sono sostenibili. Caduta anche più marcata per l’argento, che a sua volta era stato coinvolio in un rally rialzista nelle ultime settimane e in serata accusa un meno 5,57% a 50,33 dollari l’oncia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altre letture consigliate
AVVERTENZA: questo video è un'altalena di emozioni. ?Prima proverai ansia, guardando un capolavoro nascere su una superficie che apparentemente non è fatta per questo. Sarai sicuro che sia la fine. Che il vetro sia rovinato per sempre. ?E poi... arriverà - facebook.com Vai su Facebook
Oro altalena, ancora record quasi 4.400 dollari poi crolla: -2,11% - (askanews) – Brusca inversione di rotta dei prezzi dell’oro, che dopo aver toccato un nuovo ennesimo record, sfiorando a 4. Segnala askanews.it
Oro ancora da record, impennata per le tensioni Usa-Cina sui dazi - 214,19 dollari per i future (+1,22%), sospinto dalle tensioni commerciali tra Usa e Cina sui ... Si legge su meridiananotizie.it
***Oro: ancora un nuovo record, contratto spot tocca 3.718 $ l'oncia - Non si arresta la corsa dell'oro che continua a macinare nuovi record. Da ilsole24ore.com