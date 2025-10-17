Oro altalena ancora record quasi 4.400 dollari poi crolla | -2,11%

Roma, 17 ott. (askanews) – Brusca inversione di rotta dei prezzi dell’oro, che dopo aver toccato un nuovo ennesimo record, sfiorando a 4.392 dollari l’oncia, puntano marcatamente al ribasso e in serata accusano un calo del 2,11% a 4.214 dollari l’oncia. Il presidente Usa Donald Trump ha apperentemente ridimensionato lo spettro dei nuovi dazi commerciali sulla Cina avvertendo che livelli elevati e pieni non sono sostenibili. Caduta anche più marcata per l’argento, che a sua volta era stato coinvolio in un rally rialzista nelle ultime settimane e in serata accusa un meno 5,57% a 50,33 dollari l’oncia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it