Orlando stronca la Juve | Non ha un’identità e cambia troppo sembra la situazione dello scorso anno E ho questa sensazione

Juventusnews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Orlando, l’ex bianconero critica aspramente Tudor e la società: la squadra cambia troppo e non ha coraggio, quella di Como è una trasferta a rischio. Un’analisi durissima, un attacco frontale che non risparmia nessuno, dall’allenatore alla società. L’ex calciatore,  Massimo Orlando, è intervenuto ai microfoni di  Maracanà, su  Tmw Radio, per commentare il momento delicato che sta vivendo la squadra bianconera. Le sue parole sono una fotografia spietata di un club che, a suo dire, ha smarrito la propria identità e si avvicina a una trasferta piena di insidie. Orlando: una Juve irriconoscibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

orlando stronca juve haOrlando: "Questa non mi sembra la Juve, non ha un'identità e cambia troppo. Su Tudor..." - Massimo Orlando, ex calciatore bianconero, è intervenuto a Maracanà, su Tmw Radio, per analizzare i temi del weekend calcistico. tuttojuve.com scrive

orlando stronca juve haOrlando: "Il Milan ha buttato via la partita. Juve, così non puoi lottare per qualcosa di importante" - A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l’ex calciatore Massimo Orlando, che ha commentato la sesta giornata di campionato. Come scrive tuttojuve.com

