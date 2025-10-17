Orlando convinto | La Roma sta over performando ma ecco come può mettere in difficoltà l’Inter
Inter News 24 L’ex calciatore Massimo Orlando ha detto la sua in vista della super sfida di sabato sera in campionato tra la Roma e l’Inter. Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore Massimo Orlando ha analizzato il big match tra Roma e Inter. Secondo la sua opinione, la squadra giallorossa sta andando oltre le proprie possibilità (“over-performando”), un risultato che dimostra l’immenso talento del suo allenatore, Gian Piero Gasperini, capace di portare la squadra in vetta con giocatori non sempre adatti al suo calcio. Per l’ex calciatore, i padroni di casa possono mettere in difficoltà il club meneghino sfruttando le loro armi migliori: grinta, attenzione tattica e cinismo. 🔗 Leggi su Internews24.com
