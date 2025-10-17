Ore diminuite e una paga di 250 euro al mese | l’appello di una 41enne in cerca di un lavoro
Un affitto da pagare, con annesse le bollette e la spesa che sembra sempre più cara, senza però un lavoro che assicuri un'entrata abbastanza alta per potersi permettere di non arrivare con l'acqua alla gola il 30 di ogni mese. Quella raccontata da una forlivese di 41 anni, probabilmente, è una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altre letture consigliate
"Occorre diminuire la pressione fiscale per rafforzare le buste paga" Sara Kelany a #4disera - X Vai su X
A settembre le esportazioni russe di prodotti petroliferi sono diminuite del 17% a causa degli attacchi ucraini (a 7,58 milioni di tonnellate) — Reuters Un calo significativo è stato registrato nei porti baltici (-15,4%), nel Mar Nero e nel Mar d'Azov (-23,2%) e in - facebook.com Vai su Facebook