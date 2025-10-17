Ore diminuite e una paga di 250 euro al mese | l’appello di una 41enne in cerca di un lavoro

Forlitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un affitto da pagare, con annesse le bollette e la spesa che sembra sempre più cara, senza però un lavoro che assicuri un'entrata abbastanza alta per potersi permettere di non arrivare con l'acqua alla gola il 30 di ogni mese. Quella raccontata da una forlivese di 41 anni, probabilmente, è una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Ore Diminuite Paga 250