Ordina del cibo d' asporto ma non paga e minaccia con un coltello il titolare
I Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 33enne straniero, ritenuto il presunto responsabile di un tentativo estorsivo, aggravato dall’utilizzo di un’arma da taglio, culminato con il danneggiamento di un’attività commerciale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
