La vettura del giornalista Sigfrido Ranucci distrutta nella notte, danneggiata anche l’auto della figlia. Carabinieri e Digos sul posto: “La deflagrazione poteva uccidere”. Notte di paura per Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report: un ordigno è stato collocato sotto la sua auto, parcheggiata davanti alla casa di Campo Ascolano, nel comune di Pomezia, alle porte . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Ordigno sotto l’auto di Sigfrido Ranucci, esplosione davanti casa a Pomezia