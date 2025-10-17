Ordigno sotto l’auto di Sigfrido Ranucci esplosione davanti casa a Pomezia

La vettura del giornalista Sigfrido Ranucci distrutta nella notte, danneggiata anche l’auto della figlia. Carabinieri e Digos sul posto: “La deflagrazione poteva uccidere”. Notte di paura per Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report: un ordigno è stato collocato sotto la sua auto, parcheggiata davanti alla casa di Campo Ascolano, nel comune di Pomezia, alle porte . 🔗 Leggi su 2anews.it

