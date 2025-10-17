Ordigno esplode sotto l’auto di Sigfrido Ranucci | Poteva uccidere

Attimi di paura ieri sera per il giornalista Rai, Sigfrido Ranucci. La sua auto – parcheggiata davanti la sua abitazione di Pomezia – è stata distrutta da una bomba. Danneggiata anche l’auto della figlia e la casa accanto. Sul posto Carabinieri, Digos, Vigili del Fuoco e scientifica. La Procura di competenza si è attivata per. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ordigno esplode sotto l’auto di Sigfrido Ranucci: “Poteva uccidere”

