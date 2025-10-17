Orban sente Putin per summit a Budapest

18.55 Il premier ungherese Orban ha sentito il presidente russo Putin, per parlare del vertice che ospiterà a Budapest il leader di Mosca e il presidente Usa, Trump. "Garantiremo libero ingresso a Putin",assicurano gli Esteri ungheresi: rischia un mandato di arresto della Corte dell'Aja per crimini di guerra. A Washington c'è oggi il presidente ucraino Zelensky, che sarà ricevuto da Trump alla Casa Bianca e dice di avere incontrato i vertici di un'azienda Usa produttrice dei missili e sistemi di difesa che Kiev chiede agli Usa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it