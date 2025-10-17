Orban e il nuovo ordine mondiale tra Putin e Trump

Budapest si prepara a ospitare il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin. Un incontro che segna l’apoteosi politica di Viktor Orbán, l’uomo che nel cuore dell’Unione Europea ha costruito un modello di potere che oggi ispira una nuova generazione di leader: da Trump alla destra Maga, dai sovranisti europei fino ai nuovi populismi globali. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Orban e il nuovo ordine mondiale tra Putin e Trump

