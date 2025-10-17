Orario Monza Juve Primavera | quando si gioca il match dell’8ª giornata di campionato Tutti i dettagli sulla sfida dei bianconeri di Padoin

Orario Monza Juve Primavera: quando si gioca il match, valido per l’8ª giornata di campionato 202526. Tutti i dettagli. Un pareggio pirotecnico, ma la vittoria manca ancora. La Juve Primavera cerca di ritrovare la strada del successo e, dopo il 3-3 casalingo contro il Lecce, si prepara a un’altra, delicata trasferta. I giovani bianconeri di Simone Padoin saranno di scena in Lombardia per affrontare il Monza nell’ottavo appuntamento stagionale del Campionato Primavera 1. L’appuntamento è fissato per domani, sabato 18 ottobre, alle ore 13:00. Per la Signora si tratta di una partita da non fallire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Orario Monza Juve Primavera: quando si gioca il match dell’8ª giornata di campionato. Tutti i dettagli sulla sfida dei bianconeri di Padoin

Scopri altri approfondimenti

Aperte in Via Manzoni 1 a Monza Giovedì e Sabato con orario continuato 9.30 - 19.00 - facebook.com Vai su Facebook

Monza, il sindaco “spegne” le slot negli orari di punta. “Troppi dipendenti dal gioco d’azzardo” - X Vai su X

Leicester-Juventus Primavera: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vederla in streaming - I bianconeri, che dovrebbero essere guidati da Francesco Spanò, collaboratore tecnico di Simone Padoin, rappresenteranno l ... Si legge su tuttosport.com

Pagina 0 | Dove vedere Juve-Monza in tv? Dazn o Sky, orario - L'app DAZN è possibile attivarla su ogni comune smart tv nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori ... Secondo corrieredellosport.it

Juventus Primavera-Inter: orario, formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming - Inter contro Juve è sempre una partita speciale, anche quando a giocarla sono le squadre Primavera. Si legge su tuttosport.com