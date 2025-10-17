Orario Como Juve | quando si gioca il match del Sinigaglia Tutti i dettagli verso la prossima sfida dei bianconeri di Tudor

Orario Como Juve: quando si gioca il match del Sinigaglia, valido per la 7ª giornata di Serie A 202526. Operazione ripartenza, vietato sbagliare. La Juve si rituffa sul campionato con un unico, grande obiettivo: tornare a vincere. Dopo la sosta per le nazionali, i bianconeri di Igor Tudor saranno di scena a Como per il “lunch match” di domenica 19 ottobre (ore 12:30), una sfida da non fallire per scacciare la “pareggite” e per riprendere la corsa in campionato. QUI: Como Juve, attenzione a Nico Paz! Fabregas ha creato una squadra vera, l’analisi dei prossimi avversari dei bianconeri Tribuna Juve – VIDEO di Paolo Rossi Emergenza totale in difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Orario Como Juve: quando si gioca il match del Sinigaglia. Tutti i dettagli verso la prossima sfida dei bianconeri di Tudor

