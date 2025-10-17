Ora solare 2025 quando arriva quest' anno il rito autunnale che ci permette di dormire un' ora in più?
Alle 3 del mattino del 26 ottobre le lancette andranno indietro di un’ora. Guadagneremo un po' di riposo, ma il sole tramonterà prima. 🔗 Leggi su Wired.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ora solare 2025, quando arriva: la data in cui spostare le lancette un'ora indietro, si dormirà un'ora in più - facebook.com Vai su Facebook
#L'Ora #Solare arriva in anticipo! Gli aggiornamenti - X Vai su X
Ora solare cambia tutto: quest’anno sarà in una data particolare - Quest’anno il ritorno all’ora solare sorprenderà molti: avverrà prima del solito e potrà causare piccoli sfasamenti nel ritmo del sonno. Secondo ecoblog.it
Arriva l'ora solare - Il corpo deve riabituarsi ai nuovi ritmi, e nei primi giorni è frequente avvertire maggiore stanchezza, insonnia o ... Come scrive polesine24.it
Ora solare 2025, quando arriva: la data in cui spostare le lancette un'ora indietro, si dormirà un'ora in più. I cibi per superare il “jet lag” - Il cambio segna una novità fondamentale nei nostri ritmi: l'avvicinarsi dell'inverno. msn.com scrive