Ora legale 2025 | perchè si passa all' ora solare prima del previsto?
Ora legale 2025 - Quest'anno il ritorno all'ora solare arriverà in anticipo e comunque prima del previsto. Il cambio ora avverrà nella notte tra il 25 e il 26 ottobre, con un anticipo di 24 ore dovuto ad una particolarità del calendario. Questo passaggio segna l'arrivo di serate più buie, influenzando le nostre abitudini quotidiane e il nostro benessere. Vediamo perché accade e come adattarsi a questo cambiamento.Ora solare un giorno dopo: una questione di calendario, non di nuove regoleIl motivo per cui nel 2025 l'ora solare farà il suo ingresso in anticipo non è legato a nuove normative, ma risiede unicamente nell'allineamento dei giorni sul calendario. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
