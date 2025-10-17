Ora le Big Tech investono milioni per formare gli insegnanti all’uso dell’intelligenza artificiale
Come spesso accade, la ‘rivoluzione’, se così vogliamo chiamarla, arriva dagli Stati Uniti e, più precisamente, da un’aula afosa di San Antonio, dove decine di docenti hanno sacrificato un sabato di riposo per ‘tornare sui banchi’. Tema del workshop: “Come integrare l’intelligenza artificiale nella didattica”. Dopo aver visto l’IA correggere compiti in pochi secondi e trasformare lezioni in podcast o libri digitali, più di un docente è stato attravesato da un dubbio, una domanda e, perché no, un timore “L’intelligenza artificiale ci sostituirà?”. Ora, una risposta definitiva e chiara non c’è ancora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
