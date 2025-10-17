L’immagine di Federico Barsotti a braccia conserte, ormai rassegnato e svuotato di qualsivoglia spirito combattivo dopo l’ennesimo canestro di Legnano propiziato da una difesa approssimativa dei suoi Herons sul finire di un terzo quarto da incubo (30-6 il parziale in 10’), è la fotografia di una serata che Natali e compagni ricorderanno per un po’ e che potrebbe avere strascichi, per ammissione dello stesso condottiero rossoblù. Ad oggi non è dato sapere se tali strascichi riguarderanno anche il futuro del coach, ma una valutazione ad ampio spettro dell’operato del tecnico di Ponte Buggianese da parte della società è in corso d’opera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ora la Fabo scricchiola. Valutazioni su Barsotti