Opportunità o minaccia? Da dove passa la sfida cinese a Usa ed Europa

Nella competizione tra i principali attori della politica internazionale ci sono alcune dinamiche, come ad esempio quella militare, che rappresentano l’apoteosi del più ampio scontro tra gli apparati statali nelle loro più varie forme. Dietro a questa premessa si celano però una serie di fattori, quello economico, quello tecnologico e quello culturale, che rappresentano il motore del processo che Paul Kennedy ha definito “Ascesa e declino delle grandi potenze”. È questa la chiave interpretativa da adottare per comprendere appieno quella contrapposizione tra Cina e Usa che oggi sta al centro delle dinamiche internazionali. 🔗 Leggi su Formiche.net

