Un intervento rapido con un tutor a distanza che seguiva l’operazione e le dimissioni del paziente in daily hospital. Una prima volta assoluta all’ ospedale di Pontremoli dove un’equipe chirurgica ha effettuato nei giorni scorsi un intervento di riparazione di ernia inguinale con tecnica TEP (“Totally Extraperitoneal”) e un tutor a distanza, il medico chirurgo Angelo Iossa dall’ospedale di Latina. L’equipe composta da El Rachidi Alaa El Dine (primo chirurgo), da Marco Massi (aiuto), insieme a infermieri e Oss del blocco operatorio, ha trattato con questa tecnica un sessantenne. E il paziente è stato dimesso senza alcun problema dopo una sola notte di ricovero all’ospedale di Pontremoli, nel reparto di Chirurgia diretto da Liano Gia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Operazione mini invasiva con tutor a distanza per un’ernia inguinale