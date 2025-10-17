Operazione della polizia nel Catanese | identificati 142 cittadini e contestate violazioni per circa duemila euro

Cataniatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha svolto, dal pomeriggio di ieri e fino a tarda sera, una vasta attività di controllo straordinario che si è sviluppata nel territorio ricadente nei comuni di Paternò e Santa Maria di Licodia, nell’ambito di uno specifico piano d’intervento disposto dalla questura di Catania in tutti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

