Operazione della polizia nel Catanese | identificati 142 cittadini e contestate violazioni per circa duemila euro

La polizia ha svolto, dal pomeriggio di ieri e fino a tarda sera, una vasta attività di controllo straordinario che si è sviluppata nel territorio ricadente nei comuni di Paternò e Santa Maria di Licodia, nell’ambito di uno specifico piano d’intervento disposto dalla questura di Catania in tutti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

