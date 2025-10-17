Operazione antidroga nel Mantovano | il fiuto di Harry e Perla fa scoprire hashish marijuana e cocaina

Ilgiorno.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mantova, 17 ottobre 2025 – Blitz antidroga nel Mantovano. Nella mattinata del 15 ottobre i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gonzaga, in collaborazione con i militari delle Stazione Carabinieri di Sermide, Magnacavallo e Borgo Mantovano, supportati dal prezioso aiuto delle unità cinofile “Perla” ed “Harry” del Nucleo Cinofili Carabinieri di Orio al Serio (BG), hanno dato esecuzione a 3 decreti di perquisizione locale e personale delegati dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di alcuni soggetti. Il prezioso ed indispensabile aiuto dei due esemplari del Nucleo Cinofili Carabinieri ha permesso di rinvenire e sequestrare, nel corso delle perquisizioni, complessivamente 20 grammi di sostanza stupefacente tra cocaina, marijuana ed hashish, oltre a 4. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

