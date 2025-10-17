Operatrice della Croce Rossa aggredita Arrestato il campione della Virtus

e Filippo Mazzoni Dalla gioia della vittoria al PalaDozza, tempio del basket bolognese, agli uffici della Questura il passo è stato breve. Il tempo di una discussione stradale, sfociata in violenza ai danni di un equipaggio della Croce Rossa. ‘Reo’ di aver bloccato la strada alla Mercedes su cui il playmaker della Virtus Bologna Luca Vildoza e la moglie, la pallavolista serba Milica Tasic, viaggiavano, diretti a casa dopo la partita. Una vicenda che ha dell’incredibile e che si è conclusa con l’arresto della coppia, che risponde di lesioni a personale sanitario. Tutto è iniziato l’altra sera intorno alle 23. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Operatrice della Croce Rossa aggredita. Arrestato il campione della Virtus

