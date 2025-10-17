Operatori ecologici oggi in sciopero da Roma a Napoli stop di 24 ore in tutta Italia
(Adnkronos) – Operatori ecologici oggi in sciopero. Da Roma a Napoli, passando per Palermo, lo stop nazionale di 24 ore è stato indetto per chiedere il rinnovo del Ccnl unico dei servizi ambientali. A rischio, quindi, la raccolta dei rifiuti in tutte le città italiane con solo i servizi minimi essenziali garantiti. A Roma come in tutta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
SCIOPERO NAZIONALE OPERATORI ECOLOGICI - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOSPESO PER VENERDì 17 OTTOBRE 2025 Servizio espletato in via straordinaria per le attività commerciali e case di riposo. La raccolta della plastica prevista per venerdì - facebook.com Vai su Facebook
11/10/2025 | Determine Dirigenziali Di Liquidazione ACQUISTO VESTIARIO OPERATORI ECOLOGICI. https://tinyurl.com/34vmcc9t - X Vai su X
Sciopero degli operatori ecologici a Palermo, in casa Rap si decide il futuro direttore generale - In piazza Cairoli invece si terrà il CdA. Segnala ilsicilia.it
Sciopero nazionale degli operatori del settore ecologico, raccolta rifiuti a rischio a Napoli - Venerdì 17 ottobre in tutta Italia è previsto lo sciopero degli operatori del settore ecologico per il rinnovo del CCNL unico dei servizi ambientali ... Segnala napolitoday.it
Disagi per la raccolta rifiuti e pulizia delle strade in tutta Italia: cosa devi sapere sullo sciopero del 17 ottobre - Sciopero del 17 ottobre 2025: a rischio la raccolta dei rifiuti in tutta Italia. Segnala greenme.it