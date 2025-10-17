Operatori dell' igiene ambientale in sciopero | Vogliamo il rinnovo del contratto

Oggi, 17 ottobre 2025, i lavoratori del settore raccolta rifiuti, pulizia e spazzamento hanno incrociato le braccia in occasione della giornata di sciopero nazionale proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. “Abbiamo scioperato in provincia di Caserta e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

operatori igiene ambientale scioperoSciopero nazionale venerdì 17 ottobre: stop degli operatori dell'igiene ambientale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero nazionale venerdì 17 ottobre: stop degli operatori dell'igiene ambientale ... Lo riporta tg24.sky.it

Alta adesione allo sciopero degli operatori dell’igiene ambientale, ALA: “Non lasciate i rifiuti esposti oltre le 13.30” - In serata i rifiuti non dovranno essere nuovamente esposti: domani saranno raccolti solo i rifiuti del sabato, mentre quelli del venerdì saranno recuperati nei turni di raccolta dei prossimi giorni ... legnanonews.com scrive

operatori igiene ambientale scioperoSCIOPERO NAZIONALE IGIENE AMBIENTALE: PRESIDI A MODENA E CARPI - Sciopero nazionale oggi degli addetti dei servizi di igiene ambientale proclamato dalle sigle sindacali di categoria. Riporta tvqui.it

