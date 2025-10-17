Operatori dell' igiene ambientale in sciopero | Vogliamo il rinnovo del contratto

Oggi, 17 ottobre 2025, i lavoratori del settore raccolta rifiuti, pulizia e spazzamento hanno incrociato le braccia in occasione della giornata di sciopero nazionale proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. “Abbiamo scioperato in provincia di Caserta e. 🔗 Leggi su Casertanews.it