Operaio precipita dal tetto di un capannone è morto al Cardarelli

Napolitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio di 63 anni è morto all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Mugnano, dove erano in corso dei lavori edili.Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava intervenendo su un lucernario quando è caduto da un’altezza di circa sette metri.La. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

operaio precipita tetto capannoneOperaio precipita da tetto capannone, muore in ospedale a Napoli - Un uomo di 63 anni è deceduto nell'ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere precipitato dal tetto di un capannone, dove erano in corso lavori, a Mugnano, in provincia di Napoli. Lo riporta ansa.it

operaio precipita tetto capannoneMugnano, operaio precipita dal tetto di un capannone: morto 63enne - Ancora un incidente sul lavoro in provincia di Napoli: operaio di 63 anni cade dal tetto di un capannone e muore in ospedale. Riporta msn.com

operaio precipita tetto capannoneNapoli, cade dal tetto di un capannone: muore operaio di 63 anni - Un operaio di 63 anni, caduto dal tetto di un capannone, è morto in ospedale. Lo riporta pianetagenoa1893.net

Cerca Video su questo argomento: Operaio Precipita Tetto Capannone