Operaio precipita dal tetto di un capannone è morto al Cardarelli
Un operaio di 63 anni è morto all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Mugnano, dove erano in corso dei lavori edili.Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava intervenendo su un lucernario quando è caduto da un’altezza di circa sette metri.La. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
