Operaio cade da un muro di tre metri | è in pericolo di vita

Incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Cicciano, in provincia di Napoli: un operaio di 66 anni sarebbe caduto da un muro alto circa 3 metri. E' ora ricoverato in ospedale in pericolo di vita. Sono stati i carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Nola ad intervenire in un cantiere in via Benevento, per un incidente sul lavoro. Un operaio di 66 anni sarebbe caduto da un muro alto circa 3 metri. Portato in ospedale a Nola, e poi trasferito all'ospedale del Mare di Napoli, l'operaio è in prognosi riservata Indagini sono in corso per ricostruire la vicenda.

