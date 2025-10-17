Operaio cade da un muro di tre metri | è in pericolo di vita

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Cicciano, in provincia di Napoli: un operaio di 66 anni sarebbe caduto da un muro alto circa 3 metri. E’ ora ricoverato in ospedale in pericolo di vita. Sono stati i carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Nola ad intervenire in un cantiere in via Benevento, per un incidente sul lavoro. Un operaio di 66 anni sarebbe caduto da un muro alto circa 3 metri. Portato in ospedale a Nola, e poi trasferito all’ospedale del Mare di Napoli, l’operaio è in prognosi riservata Indagini sono in corso per ricostruire la vicenda. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

