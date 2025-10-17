Opening spazio 18 | 18 art across borders

Triesteprima.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre, in via Frausin 3b alle 18:18, inaugura 18:18, il nuovo spazio indipendente dell’omonima associazione dedicato all’arte contemporanea. Il progetto nasce dall’iniziativa di Bojan, Mery, Eeva, Elena, Mauro e Stefano, un gruppo di artisti che hanno deciso di creare un luogo aperto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Opening Spazio 18 18