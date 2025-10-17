Opening spazio 18 | 18 art across borders
Sabato 18 ottobre, in via Frausin 3b alle 18:18, inaugura 18:18, il nuovo spazio indipendente dell’omonima associazione dedicato all’arte contemporanea. Il progetto nasce dall’iniziativa di Bojan, Mery, Eeva, Elena, Mauro e Stefano, un gruppo di artisti che hanno deciso di creare un luogo aperto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
11 OTTOBRE 2025 ore 18:00: Opening Spazio Ex -Caserma a Loreto Aprutino (Pe) La Fondazione No Man’s Land inaugura il suo nuovo Spazio Ex-Caserma a Loreto Aprutino, Via Roma 59, sabato 11 Ottobre ore 18 con una mostra di ceramiche d’artista a c - facebook.com Vai su Facebook