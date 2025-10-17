Openda Juventus il belga può davvero partire titolare domenica a Como? A cosa sta pensando Tudor per il lunch match

Juventusnews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Openda Juventus, il tecnico studia le mosse per risolvere il problema del gol: il belga si candida per una maglia, magari in un attacco a due punte. Una sosta per le nazionali che è servita a riflettere, a studiare nuove soluzioni per uscire da una preoccupante crisi del gol. La  Juventus  si prepara alla trasferta di  Como  e  Igor Tudor, secondo le ultime indiscrezioni, sta pensando a una mossa a sorpresa per il suo attacco. Dopo le prestazioni incolori di  David  e  Vlahovic, la grande occasione potrebbe arrivare per  Loïs Openda. Openda Juve: un’occasione per sbloccarsi. L’attaccante belga, fin qui, è stato uno dei meno utilizzati nel “valzer” delle punte di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Openda Juventus, il belga può davvero partire titolare domenica a Como? A cosa sta pensando Tudor per il lunch match

