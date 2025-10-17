Openda Juventus il belga può davvero partire titolare domenica a Como? A cosa sta pensando Tudor per il lunch match

Openda Juventus, il tecnico studia le mosse per risolvere il problema del gol: il belga si candida per una maglia, magari in un attacco a due punte. Una sosta per le nazionali che è servita a riflettere, a studiare nuove soluzioni per uscire da una preoccupante crisi del gol. La Juventus si prepara alla trasferta di Como e Igor Tudor, secondo le ultime indiscrezioni, sta pensando a una mossa a sorpresa per il suo attacco. Dopo le prestazioni incolori di David e Vlahovic, la grande occasione potrebbe arrivare per Loïs Openda. Openda Juve: un’occasione per sbloccarsi. L’attaccante belga, fin qui, è stato uno dei meno utilizzati nel “valzer” delle punte di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Openda Juventus, il belga può davvero partire titolare domenica a Como? A cosa sta pensando Tudor per il lunch match

Scopri altri approfondimenti

Juventus, lo scopritore di Openda: 'Deve giocare con un 9. E non è uno che fa panchina' - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, Trezeguet: "Openda e David devono capire che il campionato italiano è diverso" #SkySport - X Vai su X

Openda Juventus, retroscena dalla Continassa: il belga punta a rilanciare così la sua avventura in bianconero. La strategia - Openda Juventus, anche lui torna dalla nazionale con l’amaro in bocca: ora l’obiettivo è mettersi in mostra e guadagnare minuti nel trittico di fuoco Una sosta per le nazionali che doveva servire a ri ... Riporta juventusnews24.com

Juventus, il caso Luis Openda: talento in ombra e il mistero di un attaccante ancora da sbloccare - Juventus, il caso Luis Openda: talento in ombra e il mistero di un attaccante ancora da sbloccare C’è un piccolo mistero che aleggia attorno alla Juventus e riguarda da vicino ... tuttojuve.com scrive

Openda impegnato col Belgio: il messaggio di incoraggiamento della Juve, la FOTO pubblicata dal club - Openda impegnato col Belgio: il messaggio di incoraggiamento della Juve, la FOTO pubblicata dal club Un’altra notte di passione internazionale per i giocatori della Juventus impegnati con le rispettiv ... Riporta juventusnews24.com