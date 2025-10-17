Open Day Carta d’Identità Elettronica a Roma | 18 e 19 Ottobre 2025

Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma  sabato 18 e domenica 19 ottobre. Prevista l’ apertura straordinaria  degli uffici anagrafici dei  Municipi VI, IX, XI e XII, degli  ex Punti Informativi Turistici  di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino, piazza delle Cinque Lune e il  punto di rilascio di via Petroselli 52. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre  obbligatorio l’appuntamento, prenotabile  a partire dalle ore 9 di venerdì 17 ottobre  fino a esaurimento disponibilità sul sito  Agenda CIE del Ministero dell’Interno . 🔗 Leggi su Funweek.it

