Open Day Carta d’Identità Elettronica a Roma | 18 e 19 Ottobre 2025

Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma sabato 18 e domenica 19 ottobre. Prevista l’ apertura straordinaria degli uffici anagrafici dei Municipi VI, IX, XI e XII, degli ex Punti Informativi Turistici di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino, piazza delle Cinque Lune e il punto di rilascio di via Petroselli 52. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 17 ottobre fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno . 🔗 Leggi su Funweek.it

