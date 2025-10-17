Onoriamo con l' impegno quotidiano la memoria dei nostri colleghi morti
«Grazie a tutti per quello che fate, continuiamo a onorare la memoria dei nostri tre colleghi con il nostro impegno». Con queste parole il comandante provinciale dei Carabinieri di Piacenza, Pierantonio Breda, ha ricordato, durante una breve ma toccante cerimonia, i tre carabinieri che pochi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
"Con questo provvedimento onoriamo un impegno preso con i rappresentanti delle imprese agricole nella recente cabina di regia" - facebook.com Vai su Facebook
“A 35 anni dal vile assassinio del giudice Rosario Livatino, ne onoriamo la memoria ricordandone la dedizione e l’impegno nella lotta alla mafia. Livatino ha lasciato un segno indelebile nella magistratura italiana e nel contrasto alla criminalità organizzata. La - X Vai su X
Memoria e accoglienza, Centro Astalli: siano «impegno quotidiano» - Nella XII Giornata, in ricordo del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2012. Scrive romasette.it
Vassallo: PD, onoriamo sua memoria e sue battaglie, ci costituiremo parte civile - Il Partito Democratico presenterà istanza di costituzione di parte civile nel processo per l’omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. Come scrive partitodemocratico.it
Gino Cecchettin: "Con apertura Centro antiviolenza a Roma onoriamo la memoria di Giulia" - “La nostra Fondazione ha ricevuto molte richieste di aiuto da parte di donne che cercano ascolto, protezione e strumenti per uscire dalla violenza. adnkronos.com scrive