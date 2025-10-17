Onore ai campioni | il Comune celebra il terzo scudetto del Pisa Beach Soccer

Pisatoday.it | 17 ott 2025

L'amministrazione comunale ha celebrato il Pisa Beach Soccer, vincitore del Campionato Italiano 2025, con una cerimonia ufficiale di premiazione nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti prima dell'inizio del Consiglio comunale di ieri, giovedì 16 ottobre. A premiare la squadra il sindaco. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

