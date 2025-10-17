Online la stazione meteo del Comune | Fondamentale sinergia con Lepida

È online sul sito del Comune di Cento la pagina dedicata alla nuova stazione meteorologica comunale, realizzata nell’ambito del progetto RetePAIOT in collaborazione con Lepida ScpA. La pagina è raggiungibile al seguente link, che si trova nell’homepage del sito comunale: https:comunedicento.github.ioStazioneMeteoCento La stazione, installata presso la sede della Polizia Locale, consente di rilevare in tempo reale parametri come temperatura, umidità relativa, direzione e intensità del vento, quantità di pioggia e radiazione solare. I dati sono trasmessi attraverso il protocollo LoRa, una tecnologia di comunicazione a lunga distanza e basso consumo energetico, che permette di integrare e ampliare la rete di sensori già presenti sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Online la stazione meteo del Comune: "Fondamentale sinergia con Lepida"

