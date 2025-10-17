Online la Seconda Puntata del nostro Podcast sul Made in Italy oggi parliamo di Musica Italiana

Mondouomo.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gigio Rosa ospite di A Biz Story – Focus On Fatto in Italia racconta la musica italiana tra integrità, immagine e autenticità. Dall’autotune di Cher e Geolier al valore di “avere qualcosa da dire”: un viaggio nel cuore sonoro del Made in Italy. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

