Onde di Futuro Il Mare che Sogniamo torna la Settima della cultura del mare

GALLIPOLI - Torna l’appuntamento autunnale con la Settimana della Cultura del Mare in quel di Gallipoli, giunta alla sua tredicesima edizione e che si svolgerà nell’arco temporale dal 24 al 30 ottobre prossimi. A tredici anni dal suo esordio la manifestazione continua a crescere e a rinnovarsi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Come è cambiata la salute delle donne in vent’anni ? Durante la conferenza stampa “Onde di salute tra storia e futuro”, abbiamo cercato di rispondere a questa domanda insieme ad istituzioni, esperti e professionisti. Un grazie speciale alla Senatrice Da - facebook.com Vai su Facebook

Inaugurato il laboratorio CoMET – Coating Materials for Einstein Telescope al CenSer di Rovigo. Sarà dedicato allo sviluppo dei rivestimenti ottici per gli specchi @ET_Italia, il futuro rivelatore europeo di onde gravitazionali. > http://unipd.link/inaugurato-lab - X Vai su X

“Onde di Futuro. Il Mare che Sogniamo”, torna la Settima della cultura del mare - Dal 24 al 30 ottobre a Gallipoli la tredicesima edizione della rassegna in cui si intrecciano educazione ambientale, cultura, innovazione e partecipazione civile. Scrive lecceprima.it

Il mare è la più grande fonte di energia pulita al mondo e questa innovazione italiana è pronta a sfruttarla - L’energia ricavata dalle onde si sta imponendo come una fonte rinnovabile dalle elevate potenzialità. Riporta greenme.it

VETTE E ONDE/ Tra futuro e tradizione il punto sull’ospitalità italiana al mare e in montagna - A Cortina si è tenuto il primo incontro del format "Vette e onde" organizzato da MC International in collaborazione con Arzanà Primo incontro a Cortina per il nuovo format “Vette e onde”, ossia ... Segnala ilsussidiario.net