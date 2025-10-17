Omini verdi di Putin ai confini Nato | chi sono e perché la loro apparizione non è un buon segnale

Gli "omini verdi" di Putin avvistati ai confini dell'Estonia. Nel clima paranoico che continua a percepire la minaccia e considerare lo scenario peggiore - un'escalation tra la Russia e la Nato - l'avvistamento degli " omini verdi ", vecchio soprannome assegnato agli Spetnaz, le forze per scopi speciali che operano sotto il controllo dei servizi segreti, come il Gru, e sono sempre “spuntati” nelle zone calde, dalla Siria alla Crimea, non può essere considerato affatto un buon presagio. Ma non bisogna farsi prendere dal panico ed enfatizzare la tensione, secondo il governo di Tallin, che pure sta già elaborando piani di evacuazione in caso di guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Omini verdi" di Putin ai confini Nato: chi sono e perché la loro apparizione non è un buon segnale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Estonia, allarme per 'omini verdi': provocazione della Russia? Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Spuntano gli 'omini verdi', la Russia provoca l'Estonia? Chi sono i 'little green men' - X Vai su X

"Omini verdi" di Putin ai confini Nato: chi sono e perché la loro apparizione non è un buon segnale - L'apparizione degli "omini verdi" di Putin lungo una strada che attraversa brevemente il territorio russo ai confini dell'Estonia fa scattare l'allerta ... msn.com scrive

Estonia: avvistati ‘omini verdi’ al confine con la Russia, cresce la tensione - Militari armati in divisa anonima, i cosiddetti ‘omini verdi’, avvistati al confine tra Estonia e Russia: ritorna lo spettro delle tattiche. Scrive newsmondo.it

La svolta degli 007 ucraini e il repulisti degli omini verdi. Ora Putin incassa colpo su colpo - L’SBU, il servizio segreto ucraino, ha visto una graduale e sostanziale riforma negli ultimi 25 anni, per la ... Da quotidiano.net